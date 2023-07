Euro U18 de hockey - L'équipe des U18 filles partagent avec l'Allemagne dans leur 3e match à Krefeld

L'équipe dirigée par Joy Jouret avait dominé l'Ecosse (3-1) samedi en ouverture, avant de prendre la mesure de l'Irlande dimanche (5-1). L'Allemagne mène la poule A avec 7 points et une différence de buts de +9, suivie par la Belgique, également 7 unités (+6). La France que les Belges rencontreront dans leur dernier match de poules, possède 4 points (-3), alors que l'Irlande (3 pts) et l'Ecosse ( 1pt) ferment la marche. Le groupe B n'est composé que de quatre nations: l'Espagne qui est invaincue après 2 matchs, l'Angleterre, les Pays-Bas, et l'Autriche. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales prévues samedi. (Belga)