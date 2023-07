Euro U20 de basket - La Belgique qualifiée pour les quarts de finale avec 30 points de Thijs De Ridder

Les jeunes Belgian Lions de Steve Ibens se sont imposés 80 à 65 emmenés encore par Thijs De Ridder auteur de 30 points (8/15 à 2pts, 0/2 à 3 points et 14/14 aux lancers francs). Le désormais ancien joueur d'Anvers a ajouté 12 rebonds à sa ligne de stats en 30 minutes de jeu. Siebe Ledegen a ajouté 17 points au compteur belge alors que Joppe Mennes a aligné 6 points, 6 rebonds et 5 assists. Le passage de Thijs De Ridder, 20 ans, au club espagnol de Bilbao a été officialisé mercredi. Il tourne sur ce championnat d'Europe à une moyenne de 21,8 points et 12 rebonds pour 3,8 assists. La Belgique jouera en quarts de finale jeudi (15h00) contre la Lituanie qui a dominé de son côté la Slovénie 70 à 51. Les 16 équipes (quatre groupes de quatre lors de la phase de poule) de cet Euro passaient toutes le tour pour rejoindre ces 8es de finale. (Belga)