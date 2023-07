Hopman Cup - Paula Badosa forfait pour l'Espagne, adversaire de la Belgique à Nice

L'Espagnole, 25 ans, 35e mondiale, s'est blessée au dos à Wimbledon et est remplacée par Rebeka Masarova, 23 ans, 66e au classement WTA. L'Espagne est avec la Croatie l'un des adversaires de la Belgique en phase de poules. Six pays s'affronteront sur la terre battue niçoise. L'autre groupe est composé du Danemark, de la Suisse et de la France. Le format reste inchangé, avec un simple messieurs, un simple dames, et un double mixte. Les vainqueurs de chacun des deux groupes s'affrontent en finale le 23 juillet. La Belgique a prévu de s'aligner avec David Goffin et Elise Mertens pour rencontrer la Croatie le 20 juillet avec Borna Coric et Donna Vekic et l'Espagne le 21 juillet avec Carlos Alcaraz et Rebeka Masarova donc. La France a désigné Richard Gasquet et Alizé Cornet, la Suisse Leandro Riedi et Belinda Bencic et le Danemark Holger Rune et Clara Tauson. La Coupe Hopman revient au calendrier pour la première fois depuis 2019. Les trente-et-une précédentes éditions, organisées entre 1989 et 2019, s'étaient toutes déroulées sur surface dure à Perth en Australie. Le tournoi qui se tenait aux alentours de la nouvelle année faisait office d'échauffement pour l'Open d'Australie, en ouverture de la saison. La Belgique y a atteint la finale en 2011, avec Justine Henin et Ruben Bemelmans battus par les États-Unis (Bethanie Mattek-Sands et John Isner). (Belga)