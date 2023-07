Jupiler Pro League - Bruges s'incline, Louvain et Westerlo s'imposent en préparation

L'entraineur de Feyenoord, Arne Slot, avait choisi un onze de base compétitif, principalement composé de titulaires de la saison passée. Ronny Deila a effectué de même, en titularisant Vanaken, Rits, Odoi, Mechele et Mignolet, entre autres. Le coach norvégien a ensuite opéré 10 changements à la 61e minute, faisant entrer principalement des jeunes, Simon Mignolet restant entre les perches. Feyenoord affrontera l'Union Saint-Gilloise samedi tandis que Bruges affrontera les Go Ahead Eagles, 11e du dernier exercice d'Eredivisie, également samedi. Dans les autres matches de cet après-midi, Westerlo s'est lui imposé face à Heerenveen (0-2) dans un match joué avec deux mi-temps de 60 minutes. Louvain, quant à lui, disputait également un amical face à Beveren, pensionnaire de Challenger Pro League. Les Louvanistes ont remporté la partie 5-1. Beveren avait ouvert la marque avant que les Louvanistes n'égalisent avant la mi-temps. L'équipe entrainée par Marc Brys a ensuite retourné la situation et a déroulé en deuxième mi-temps en inscrivant quatre buts. (Belga)