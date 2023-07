Le Belgica s'apprête à rejoindre le Groenland pour y étudier l'écosystème marin arctique

L'équipe de recherche internationale qui est à bord y étudiera comment le changement climatique, et plus particulièrement la fonte accélérée des glaciers, affecte la dynamique du carbone, la biodiversité et le réseau alimentaire dans les fjords. Cette expédition fait partie du projet CANOE (Climate chANge impacts on carbon cycling and fOod wEbs in Arctic Fjords), financé par la Politique scientifique fédérale (Belspo). La riche vie marine des fjords tient un rôle essentiel en absorbant une grande quantité de carbone, détaille le communiqué. Or, le réchauffement climatique a un impact significatif sur les fjords marins en raison de la fonte accélérée des glaciers. Ce phénomène a des conséquences importantes dans les régions polaires. De nombreux glaciers marins du Groenland se déplacent progressivement vers la terre, un processus qui se renforce même. A l'heure actuelle, les impacts d'un réchauffement plus important sur l'approvisionnement en nourriture et la régulation du climat dans les fjords arctiques restent largement inconnus. La zone d'étude couverte par l'équipe du Belgica s'étendra sur deux fjords adjacents dont les apports glaciaires, respectivement marins et terrestres, sont différents. Le projet CANOE développera également des modèles prédictifs qui aideront à anticiper les changements actuels et futurs liés au climat dans les écosystèmes marins, précise encore le communiqué. (Belga)