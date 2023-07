Le début des vacances scolaires a stimulé la fréquentation à Brussels Airport en juin

(Belga) Brussels Airport a accueilli plus de deux millions de passagers en juin, pour le deuxième mois consécutif, signale l'aéroport mercredi. Il s'agit d'une augmentation de 17% par rapport à il y a un an, due notamment au début des vacances scolaires d'été dans l'enseignement flamand. Sur l'ensemble du premier semestre, la fréquentation est même en progression de plus d'un tiers comparativement aux six premiers mois de 2022, encore marqués par la pandémie de coronavirus.