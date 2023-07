Le personnel de l'horeca a augmenté de près d'un cinquième en un an

Les travailleurs flexi-jobs sont en nette augmentation par rapport aux années précédentes, note Acerta. Leur proportion est passée, en un an, de un sur cinq à un sur quatre. "Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et aux fluctuations saisonnières, il est bon que le l'horeca puisse compter sur des étudiants et des travailleurs flexi-jobs", souligne Olivier Marcq, expert juridique chez Acerta Consult. "Il reste toutefois important pour un établissement horeca de disposer d'une base suffisamment solide de personnel fixe. Un contrat fixe peut rendre l'horeca plus attrayant en tant qu'employeur principal." Acerta rappelle que des mesures financièrement avantageuses ont été élaborées par les pouvoirs publics pour encourager les contrats fixes. (Belga)