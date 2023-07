Les bières triples belges et françaises à l'honneur ce week-end à Vresse-sur-Semois

Le climat estival n'est pas le plus propice à la dégustation de triples, assez chargées en alcool en raison d'une densité plus importante. Mais les organisateurs entendent rappeler que les bières de ce style, dans lequel excellent les brasseurs belges et ceux du nord de l'Hexagone, restent une référence. Souvent associée à des abbayes (Westmalle, Maredsous, Affligem...), la triple a également pu se faire une place dans les cuves de brasseries sans aucune attache ecclésiastique. Treize entreprises de l'Ardenne transfrontalière proposeront ainsi leur version. On retrouvera, dans les rangs belges, Lupulus (Gouvy), la brasserie de la Lesse (Rochefort), Millevertus (Tintigny), Rochehaut (Bouillon), Station 16 (Gedinne), Saint-Monon (Nassogne) et la brasserie L4 (Libramont). Outre la bière, le festival proposera toute une série de concerts. Huit formations différentes, issues elles aussi de l'Ardenne franco-belge, se succéderont sur scène. Si le nombre de brasseries est en constante augmentation ces dernières années en Belgique, passant de 133 en 2010 à 430 l'an dernier, la progression est encore plus fulgurante en France, avec plus de 2.500 brasseries recensées en 2022, selon les données de l'auteur spécialisé Emmanuel Gillard. Dans les années '80 du siècle dernier, seule une trentaine maintenait une activité. (Belga)