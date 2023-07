Les tickets combinés pour Pukkelpop ont tous trouvé preneur

Avec le billet combiné à 265 euros, les festivaliers peuvent vivre l'événement dans son intégralité et assister aux concerts de Macklemore, Billie Eilish, Yungblud, Angèle, Florence + the Machine et de plus de 50 autres artistes et groupes sur les huit scènes différentes. Des tickets journaliers individuels à 119 euros, ainsi que les tickets pour le camping Chill situé en face du site du festival, sont en revanche toujours en vente. L'autre camping, le Relax, affiche complet. (Belga)