Ligue 1 - L'Italo-Sénégalais Cher Ndour rejoint le PSG

Puissant (1m90), Ndour dispute l'Euro U19 cette année avec l'Italie où il rencontrera l'Espagne en demi-finale jeudi (21h00). Formé à Brescia, où il a vu le jour, il a joué à l'Atalanta avant de rejoindre Benfica en 2020. Il a remporté la Youth League 2022. "Je suis très ému", a réagi Cher Ndour. C'est un mélange d'émotions mais surtout du bonheur parce que le Paris Saint-Germain est l'un des meilleurs clubs du monde avec énormément de champions et pour moi, c'est un honneur de faire partie de cette nouvelle famille." Ndour, qui portera le numéro 27, est le 6e joueur à arriver au Parc des Princes cet été. Les défenseurs Milan Skriniar (Inter Milan) et Lucas Hernandez (Bayern Munich) et les milieux de terrain Marco Asensio (Real Madrid), Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne) et Lee Kang-In (Majorque) avaient signé auparavant au PSG désormais coaché par l'Espagnol Luis Enrique qui a succédé le 5 juillet à Christophe Galtier. (Belga)