Loi européenne de restauration de la nature - Le vote sur le rejet n'était qu'un premier écueil pour les partisans du texte

Le rapport de la commission de l'Environnement qui concluait au rejet du texte n'a été soutenu que par 312 voix contre 324 et 12 abstentions. Un rejet qui ouvre une série de vote sur les amendements. "Des députés ont annoncé en dernière minute qu'ils s'opposeront au premier rejet, mais il faut voir la procédure dans son ensemble", analysait cette élue, favorable à titre personnel au projet de restauration de la nature. Ainsi, l'eurodéputé belge Benoît Lutgen (Engagés), a-t-il annoncé en dernière minute, sur Twitter, qu'il votera contre le rejet "lors du premier vote", et qu'il appelait à soutenir ses amendements pour un financement à la hauteur de l'ambition et des clauses de rendez-vous. (Belga)