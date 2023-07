Meeting de la Province de Liège - Cynthia Bolingo qui gagne le 400m en 50.69, contente d'être régulière aux 50 secondes (2)

Helena Ponette a pris la 4e place en 51.82 et Naomi Van den Broeck la 5e en 51.98. "Pour être honnête, je m'attendais à un tel chrono", a déclaré Cynthia Bolingo qui se hisse au 6e rang des performances européennes de la saison sur la distance. "Seulement je me suis sentie un peu fatiguée à l'entraînement ces derniers temps, donc je n'étais pas sûre. Cela donne confiance. Je cours régulièrement les 50 secondes. Ce ne sont plus des valeurs aberrantes pour moi. Dans l'idéal, bien sûr, je veux courir en moins de 50 secondes, mais le plus important sera de le faire à un moment qui compte. Aux championnats du monde à Budapest, par exemple", a lancé l'athlète bruxelloise qui sera encore à Heusden-Zolder samedi et qui courra juste un 200m à Bruges avant le rendez-vous en Hongrie du 19 au 27 août. Dans le concours de la hauteur, Thomas Carmoy a sauté 2m23 remportant le concours devant une référence de la discipline l'Ukrainien Bohdan Bondarenko (2m20), manquant de peu une barre à 2m30. Thomas Carmoy sera à Chorzow en Pologne pour la Ligue de Diamant et à Londres une semaine plus tard. "Je serai ensuite en stage à Bordeaux une quinzaine de jours". La limite pour Budapest est de 2m32, mais Carmoy est suffisamment bien classé au ranking mondial que pour ne pas être inquiet. Sur l'inhabituelle distance du 600m, Camille Laus a signé un chrono de 1:26.27 à 36/100es du record de Belgique de Sandra Stals établi il y a 21 ans déjà. Ce 600m à Liège compte pour le classement mondial du 800m. "Raison pour laquelle, je voulais vraiment le courir", a expliqué Laus, 75e de ce ranking alors que le top 36 rentre en ligne de compte pour Budapest. "Mais je n'abandonne pas. Je serai à Chorzow en Ligue de Diamant dimanche et encore en République tchèque puis aux championnats de Belgique à Bruges, chaque fois pour un 800m." Chez les messieurs, Pieter Sisk a couru le 600m en 1:16.39 alors que le record de Belgique de Joeri Jansen est de 1:15.35 depuis 2002. Sur 100m haies, Anne Zagré s'est contentée d'un temps de 13.36 et à la perche Ben Broeders a sauté 5m42 loin de son meilleur saut de la saison (5m76). Le relais 4X100m messieurs a couru en 39.48. Les Belgian Falcons s'attaquaient au record de Belgique placé à 38.73, nécessaire à réaliser en fonction des championnats du monde en Hongrie le mois prochain. (Belga)