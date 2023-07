Météo - Soleil à la mer, plus mitigé ailleurs

En fin de journée, le ciel se dégagera à partir de l'ouest. Plus tard dans la nuit, il y aura formation de nuages bas en beaucoup d'endroits. Les minima seront compris entre 7° et 15°. Jeudi matin, le ciel se révèlera souvent nuageux puis changeant. Il y aura un risque de quelques averses, d'abord dans la région côtière, puis dans l'intérieur des terres. Les températures maximales se situeront entre 20° et 23°. Le vent d'ouest­-sud­-ouest à ouest soufflera modérément dans les terres, et souvent assez fort à la côte. (Belga)