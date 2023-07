Météo - Un ciel plus nuageux ce mercredi matin avant le retour du soleil l'après-midi

Ce mercredi soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux. Vers l'aube, des champs de nuages bas pourront à nouveau se former par endroits, notamment sur l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 9 et 15 degrés. Jeudi, le ciel sera changeant avec le risque de quelques averses en cours de journée. Le littoral profitera d'un temps ensoleillé l'après­-midi. Les maxima se situeront entre 20 degrés à la mer et en Hautes Fagnes et 23 degrés en Campine. (Belga)