Mise en liquidation de Deltrian: la société a loupé le coche, déplore la ministre Morreale

En compagnie du ministre de l'Economie Willy Borsus, elle était interrogée par une série de députés, tant de la majorité que de l'opposition, sur la liquidation de ce qui avait été présenté, en pleine crise sanitaire, comme l'une des réussites de la Région. A l'époque, alors que la terre entière était à la recherche de masques pour protéger le personnel soignant, l'entreprise basée à Fleurus avait lancé une production locale avec l'aide de la Région. Deux ans plus tard, la concurrence internationale a finalement eu raison de l'initiative. En termes de prix, "le rapport était de 1 à 15, c'est-à-dire que c'était 15 fois plus cher de commander en Wallonie alors que des entreprises 100% locales, que ce soit en Belgique, dans le nord du pays, ou en France ont réussi à prospérer et à avoir des marchés", a expliqué la ministre Morreale. "On a essayé de trouver des solutions en lançant des marchés publics. On a proposé des marchés conjoints mais là aussi Deltrian a loupé le coche en remettant un appel d'offre irrégulier. Je regrette que le business model n'ait pas fonctionné pour Deltrian Masques malgré tout nos efforts", a-t-elle ajouté. "Certains paramètres font que Deltrian ne peut être durablement compétitive. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Le groupe Deltrian est un acteur important pour la réindustrialisation de la Wallonie", a de son côté souligné le ministre de l'Economie, Willy Borsus. (Belga)