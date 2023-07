Mondial féminin 2023 - Le Maroc avec deux joueuses de Lotto Super League

L'arrière droit Rkia Mazrouai (Sporting Charleroi) et l'attaquante Sakina Ouzraoui Diki (Club YLA) ont été appelées par le sélectionneur français du Maroc Reynald Pedros. En revanche, Ibtissam Bouharat (KV Malines) n'a pas été retenue. Mazrouai, 21 ans, dispose aussi de la nationalité néerlandaise, ayant grandi aux Pays-Bas. Elle joue en Belgique depuis 2020. Elle a d'abord joué à La Gantoise (2020-2023) et a rejoint au début de l'année le Sporting de Charleroi. Ouzraoui Diki, 21 ans, native de Barcelone, a grandi dans notre pays. Elle a joué avec les RWDM Girls et Anderlecht avant de se lier l'été dernier au Club YLA. Elle évoluera la saison prochaine à nouveau à Anderlecht. Ouzraoui Diki, qui a joué pour la Belgique chez les jeunes, a opté pour la nationalité marocaine l'an dernier. Le Maroc dispute son premier Mondial féminin. Elle évoluera dans le groupe D et rencontrera successivement l'Allemagne le 24 juillet, la Corée du Sud (30 juillet) et la Colombie (3 août). (Belga)