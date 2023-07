Nord Stream - "Des traces d'explosifs trouvées sur un voilier", selon trois ambassadeurs auprès de l'ONU

La lettre indique que les enquêteurs soupçonnent que le voilier a été utilisé pour transporter les explosifs utilisés dans le sabotage des pipelines. "À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'établir de manière fiable l'identité de l'auteur et ses motivations, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si l'incident a été organisé par un État ou des acteurs étatiques", ont déclaré les trois ambassadeurs, ajoutant que l'enquête se poursuivait. Fin septembre, quatre fuites ont été découvertes dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, par lesquels le gaz russe peut être livré à l'Allemagne via la mer Baltique. Les gazoducs ont été endommagés par des explosions. Les fuites se sont produites dans les eaux internationales, mais dans les zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède. Au cours de l'enquête, l'Allemagne se serait concentrée sur un voilier affrété à bord duquel les saboteurs se seraient déplacés. Plusieurs médias ont rapporté en mars que le voilier aurait été affrété par une société polonaise appartenant à deux Ukrainiens. (Belga)