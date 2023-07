Nuisances des avions - Gilkinet: les états généraux, une première inédite en vingt ans dans le dossier

"Celui-ci n'en reste pas moins inédit dans sa forme, ses objectifs et résultats. Aucun de mes prédécesseurs n'a pu ou voulu réunir autour d'une même table l'ensemble des protagonistes de cet épineux dossier. C'est la première fois que les associations de riverains et communes ont pu interpeller en direct les représentants des compagnies aériennes et de l'aéroport de Bruxelles-National", a souligné le ministre. M. Gilkinet n'estime pas étonnant que la démarche n'ait pas abouti à des conclusions communément partagées, tellement les intérêts et approches sont divergents entre les différents acteurs de ce dossier enlisé depuis 20 ans. Pour le ministre écologiste, le rapport répond cependant à une obligation préalable à toute solution, imposée par la Justice; il rassemble dans un seul document l'ensemble des informations utiles à la compréhension et à la résolution de ce dossier "complexe"; et propose des pistes pour améliorer la situation et la santé des personnes survolées, "ce qui est mon objectif majeur dans ce dossier". Georges Gilkinet a ajouté que, comme annoncé depuis le début de la démarche, il revient à présent aux responsables politiques de compléter les mesures déjà prises ou en cours par de nouvelles initiatives, "ce que je me suis engagé à faire avant le 21 juillet, avec des propositions que je veux soumettre au gouvernement concernant une actualisation des niveaux de bruit applicables aux avions fréquentant l'aéroport national, avec l'objectif très clair de diminuer les nuisances sonores subies, particulièrement aux moments les plus délicats de la journée ou de la semaine". (Belga)