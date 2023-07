Orages en France: vigilance rouge levée, des milliers de foyers sans électricité

Dans son bulletin diffusé à 22H00, l'agence météorologique a levé la vigilance rouge annoncée quelques heures plus tôt pour la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin en raison d'une "situation extrêmement orageuse d'été qui nécessite une vigilance toute particulière vu le risque de phénomène très violent". Une décision rare que Météo-France n'avait prise qu'une seule fois en 2022 par exemple. Désormais, 24 départements de l'est du pays sont en vigilance orange pour les orages, neuf pour la canicule. A partir de minuit, et pour toute la journée de mercredi, Météo France a placé 12 départements, là encore en vigilance orange pour les orages, neuf pour la canicule. Dans le Haut-Rhin, où les pompiers ont effectué environ 210 interventions (chutes de branches ou d'objets sur les chaussées...), 6.000 foyers étaient privés d'électricité vers 22H30, selon la préfecture. Dans le Territoire de Belfort, 1.200 abonnés étaient également privés de courant vers 22H00 (contre environ 4.000 vers 20H00), selon Enedis. Dans ce département, les rafales de vent ont atteint "109 km/h, et plus de 500 impacts de foudre ont été relevés", selon la préfecture. Dans le Doubs, c'est "environ 2.500 usagers d'Enedis" qui "sont privés d'électricité sur le secteur de Montbéliard", selon la préfecture. La barre des 40 degrés a été franchie, pour la première fois de l'année en France hors Corse, avec 40,2°C à Sallanches (Haute-Savoie). Mercredi, le mercure devrait baisser et seul le Sud-Est conservera des valeurs entre 30 et 35 degrés. (Belga)