PGA - DP World Tour - Le vainqueur du British Open de golf recevra 3 millions de dollars

La dotation totale de cette 151e édition de "The Open", s'élèvera à 16,5 millions de dollars (15 millions d'euros), soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année dernière. "Notre objectif est de nous assurer que The Open reste au sommet du golf mondial et nous avons presque doublé la dotation depuis 2016" a déclaré Le directeur général du R&A, Martin Slumbers. (Belga)