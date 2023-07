Prix de l'énergie - Le baril de Brent dépasse le seuil des 80 dollars

Vers 13H15 GMT (15H15 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait 0,54% à 79,84 dollars après être monté jusqu'à 80,05 dollars, un plus haut depuis plus de deux mois. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en août, gagnait 0,90% à 75,50 dollars après avoir touché les 75,60 dollars, également son prix le plus élevé depuis début mai. Si les prix du pétrole ont été plombés ces derniers mois par des considérations macroéconomiques, le risque de récession à travers le monde pesant sur les perspectives de la demande, de nombreux analystes s'inquiètent aussi de voir l'offre diminuer encore plus. "Le marché semble enfin intégrer les fondamentaux qui se profilent pour la deuxième moitié de 2023", remarque Warren Petterson, analyste chez ING. Et "les annonces de l'Arabie saoudite la semaine dernière aident", souligne M. Petterson. Le premier exportateur mondial a accru ses efforts de limitation volontaire de sa production, annonçant la prolongation de ses coupes jusqu'à fin août en même temps que Moscou, autre poids lourd du marché, augmentait les siennes. (Belga)