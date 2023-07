Serie A - Sergej Milinkovic-Savic quitte la Lazio et rejoint Koulibaly à Al-Hilal

Le contrat a été signé en Autriche où l'ex-joueur de Genk va intégrer le stage de préparation d'avant-saison, a précisé le club basé à Ryad. Milinkovic-Savic rejoint son ancien coéquipier limbourgeois, Kalidou Koulibaly, arrivé plus tôt lors de ce mercato ainsi que Ruben Neves dans le club d'Al-Hilal . Après des débuts en Serbie (Vojvodina), Sergej Milinkovic Savic avait été transféré à Genk à l'été 2014, pour un montant d'un million d'euros. Il aura disputé 24 rencontres sous le maillot limbourgeois, inscrivant cinq buts et délivrant une passe décisive. Il n'aura ensuite fallu attendre qu'un an avant de le voir s'envoler dans un grand championnat européen. En aout 2014, la Lazio de Rome débourse 12 millions d'euros pour s'offrir le natif de Lleida, en Espagne. Il disputera 341 matches pour les 'Biancocelesti', pour un total de 69 buts en 341 apparitions et de 59 passes décisives. Avec la Lazio, il a remporté une Coupe d'Italie en 2019 et deux Supercoupes d'Italie. Milinkovic-Savic a été international serbe à 43 reprises et a signé 7 buts en sélection. Il a participé à 2 Coupes du monde (2018 et 2022) avec la Serbie mais n'est jamais parvenu à hisser son pays hors des phases de poule. Il faisait partie de la génération serbe championne du monde des moins de 20 ans en 2015. Al-Ittihad, le club champion d'Arabie saoudite, a enrôlé les Français Karim Benzema et N'Golo Kanté et la superstar portugaise Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr en janvier alors que le Brésilien Roberto Firmino, ancien attaquant de Liverpool, a signé à Al-Ahli. L'ancien capitaine des Reds, Steven Gerrard, est quant à lui devenu l'entraîneur d'Al-Ettifaq. (Belga)