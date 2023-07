Sommet de l'Otan - La sécurité en Europe est cruciale pour les États-Unis, affirme Joe Biden

Il a également insisté sur l'importance de la collaboration avec les partenaires dans un monde en évolution. "C'est pourquoi j'accorde autant d'importance à la reconstruction et la revitalisation des alliances qui constituent les pierres angulaires du leadership américain dans le monde." Le président a affirmé que la relation entre l'Europe et les États-Unis était une "ancre pour la stabilité mondiale." Joe Biden a également loué l'unité des États membres de l'Otan après le sommet. L'alliance reste un "bastion de sécurité et de stabilité mondiale", a-t-il affirmé. "L'Otan est plus forte, plus énergique et plus unie que jamais." (Belga)