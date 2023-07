Sommet de l'Otan - Le sommet de l'Otan de 2025 se tiendra aux Pays-Bas

Le lieu et la date du prochain sommet, une réunion désormais annuelle, sont déjà connus: ce sera Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis du 9 au 11 juillet 2024, pour le 75e anniversaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le traité de l'Atlantique Nord - un texte court, qui ne contient que 14 articles - avait été signé le 4 avril 1949 par les douze membres fondateurs de l'Otan: Belgique, Canada, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis. Ils désiraient créer une organisation politico-militaire de défense collective face à l'Union soviétique. . "Nous nous réjouissons à la perspective de nous retrouver à Washington en 2024, à l'occasion du 75e anniversaire de l'Alliance, puis aux Pays-Bas en 2025", indique la déclaration finale du sommet de Vilnius publiée mardi par les 31 dirigeants alliés, à laquelle la Suède, pays "invité", s'est également associée. De source néerlandaise, on souligne que ce sera la première fois en 76 ans que les Pays-Bas accueilleront un tel sommet. Aucun lieu ni de date n'ont encore été annoncés, mais on évoque "l'été" 2025. (Belga)