Sommet de l'Otan - L'Otan et le Japon scellent un nouvel accord de coopération élargi

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, ont scellé ce partenariat lors d'une rencontre à Vilnius, en marge du second jour du sommet de l'Otan auquel participent les chefs d'Etat et de gouvernement des pays partenaires de la région indo-pacifique (Australie, Corée du Sud, Japon et Nouvelle-Zélande). Le nouveau programme de coopération porte sur seize domaines, allant de la sécurité maritime et de l'espace extra-atmosphérique au cyberespace et à la désinformation. Ce "programme de partenariat sur mesure" (en anglais "Tailored Partnership Program") élargit la coopération entre l'Otan et le Japon, jusqu'ici limité à neuf domaines. Il couvre les quatre prochaines années, jusqu'en 2026 et remplace le programme adopté en 2020. La nouvelle version intègre des domaines comme les technologies émergentes disruptives, l'interopérabilité des forces et le changement climatique. "Aucun autre partenaire n'est plus proche de l'Otan que le Japon", a déclaré M. Stoltenberg à l'adresse du Premier ministre Kishida avant le début de la réunion, soulignant que l'Alliance atlantique était préoccupée par le "fort renforcement militaire" de la Chine et par les programmes de développement nucléaire et de missiles de la Corée du Nord. (Belga)