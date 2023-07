Sommet de l'Otan - Ukraine: un plan d'aide à long terme pour envoyer un signal à Moscou

"Cette déclaration multilatérale va envoyer un signal significatif à la Russie sur le fait que le temps ne joue pas en sa faveur", a souligné la conseillère de la Maison Blanche pour les Affaires européennes, Amanda Sloat, devant des journalistes. Le plan va "aider l'Ukraine à bâtir une armée qui puisse se défendre et dissuader toute attaque future", en mettant l'accent sur "l'investissement à long terme", a-t-elle ajouté. Le président américain Joe Biden et les autres dirigeants du G7 (Royaume-uni, France, Canada, Allemagne, Italie, Japon) vont se joindre à leur homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la fin du sommet de l'Otan mercredi à Vilnius pour annoncer ce paquet de garanties de sécurité. "Nous allons nous battre pour ça, les garanties de sécurité pour l'Ukraine sur le chemin vers (l'adhésion à) l'Otan", a déclaré le président ukrainien à son arrivée au sommet, qui se tient depuis mardi. Les dirigeants de l'Otan ont promis, au premier jour de leur rencontre, que "l'avenir de l'Ukraine" était "dans l'Otan", et raccourci le processus que Kiev devrait suivre pour rejoindre l'organisation. Un compromis qui a toutefois suscité beaucoup de frustration à Kiev, M. Zelensky qualifiant d'"absurde" le fait de ne pas fixer de délai pour une adhésion. "L'incertitude est une faiblesse", a-t-il alors tonné. M. Biden a déjà proposé à l'Ukraine un modèle similaire à celui conclu avec Israël, en vertu duquel Washington s'est engagé à fournir à ce pays une aide militaire de 3,8 milliards de dollars par an sur une période de dix ans. (Belga)