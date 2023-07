Tensions sociales chez Ryanair - La grève des pilotes de Ryanair de ce week-end confirmée après l'échec de négociations

Le conflit tourne notamment autour des salaires des pilotes, dont ces derniers demandent la restauration après les coupes de 20% effectuées au début de la pandémie de coronavirus pour aider l'entreprise à traverser la crise. Le respect des temps de repos des pilotes est également dans le viseur. L'ultimatum lancé il y a une semaine à la direction de la compagnie n'a abouti sur aucun accord et une réunion de la dernière chance ce mercredi n'a rien donné non plus. Plus de 80% des pilotes basés à l'aéroport de Charleroi feront donc grève samedi et dimanche et les perturbations devraient dès lors être importantes, selon Didier Lebbe. Interrogé, Philippe Verdonck, le CEO de Brussels South Charleroi Airport, n'était pas encore en mesure de préciser mercredi le nombre de passagers concernés par ces actions et est en attente d'informations de la part du transporteur irlandais à bas coûts. Celui-ci a prévenu ou préviendra directement toutes les personnes dont le vol a été ou sera annulé, selon le patron de l'aéroport carolo. Un rassemblement du personnel gréviste et des syndicats aura lieu samedi matin dans le hall des départs de BSCA, informe encore Didier Lebbe. Par la suite, si les pilotes ne sont pas entendus dans leurs revendications, ils se réservent le droit de continuer leurs actions jusqu'à l'échéance d'une CCT Covid encore en cours, c'est-à-dire jusqu'en octobre 2024, avaient prévenu la CNE et son pendant flamand ACV Puls et la BeCA. (Belga)