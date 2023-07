Tour de France - Dylan Groenewegen en a "vraiment marre" après sa 2e place sur la 11e étape

Groenewegen visait la victoire d'étape. "Quand je me suis levé, j'étais fermement convaincu que ça allait marcher" a déclaré le Néerlandais de 30 ans qui compte cinq victoires d'étape sur le Tour de France (1 en 2017, 2 en 2018, 1 en 2019 et 1 en 2022). Groenewegen avait pris la tête du sprint à 200 mètres de l'arrivée. Jasper Philipsen avait choisi la roue arrière du Néerlandais et l'a dépassé avec une puissance impressionnante. "Je pensais vraiment que j'allais aller chercher cette victoire" a déclaré Groenewegen. "Mais il m'a dépassé confortablement. Oui, je l'ai, au final, un peu lancé. Mais c'est aussi ça, l'art de sprinter. Philipsen l'a de nouveau fait à merveille." "Je me rapproche de plus en plus", affirme Groenewegen. "Je ne baisse pas les bras et je vais continuer à essayer jusqu'à Paris. Mais ma patience est vraiment mise à l'épreuve." Philipsen n'a pas été lancé cette fois-ci par Mathieu van der Poel, resté en queue de peloton à cause d'un rhume, ni par Ramon Sinkeldam, qui n'a pas pu remplir son rôle dans le train Alpecin-Deceunick. "C'était assez chaotique. J'ai dû freiner une fois et j'étais perdu." raconte Sinkeldam. "Je me suis senti un peu inutile. Ma contribution a été limitée, le mérite en revient à Jasper bien sûr, mais aussi à Soren (Kragh Andersen, ndlr) et Jonas (Rickaert, ndlr). Grâce à eux, Philipsen a quand même bien été lancé et a pu démontrer qu'il était le plus rapide." (Belga)