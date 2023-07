Tour de France - Sans Van der Poel, Philipsen a dû "trouver la bonne roue" pour gagner la 11e étape

Déjà vainqueur des 3e, 4e et 7e étapes, Philipsen, 25 ans, a remis le couvert mercredi à Moulins pour signer sa quatrième victoire sur ce Tour 2023, la sixième au total. "C'est un Tour incroyable pour nous jusqu'à présent. Je ne réalise pas. Je suis fier et content de ma forme actuelle." Dans le final, le Limbourgeois était pourtant privé de son poisson-pilote Mathieu van der Poel, malade depuis deux jours. "Cela montre que je peux gagner sans lui. Le plus important était de trouver la bonne roue et les bons espaces. La pluie a rendu le final un peu chaotique, mais je suis parvenu à prendre la roue de Groenewegen qui était celle à prendre", a ajouté Philipsen. Au classement du maillot vert, Philipsen compte désormais 145 points d'avance sur Bryan Coquard, son plus proche poursuivant. "Je fais encore une bonne affaire pour le maillot vert et j'espère arriver à Paris avec ce maillot sur les épaules. Cela me permet d'aborder les Alpes tranquillement. Si je vais rentrer dans l'histoire? Je suis déjà très content avec mes quatre victoires et je pense qu'il y aura encore trois opportunités d'aller chercher une victoire." (Belga)