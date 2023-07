Un nouveau Parcours Citoyen recrute 30 jeunes primo-votants âgés de 16 à 26 ans

En intégrant ce Parcours Citoyen, 30 jeunes auront l'occasion de participer à des ateliers, rencontres et visites chaque mois entre septembre 2023 et mars 2024. Ils seront notamment invités à confronter les programmes des partis à leurs priorités, à s'initier à la prise de parole en public et à interroger des responsables politiques. Le programme démarre avec une visite du Parlement européen à Strasbourg et se clôture avec une fête. "Les ateliers se déroulent à Bruxelles et Namur, à chaque fois près d'une gare. Nous prenons en charge les déplacements depuis le domicile. Mais les jeunes intéressés doivent savoir qu'il s'agit d'un engagement sur la durée. Ils devront être présents à chaque activité; c'est pour cette raison que nous communiquons les dates dès aujourd'hui", a insisté Zoé Noël, chargée de projet auprès du Forum des Jeunes. Les inscriptions sont ouvertes et se clôturent le dimanche 13 août. "Il n'est pas du tout nécessaire d'être un connaisseur de la politique belge ou du système électoral pour rejoindre le Parcours Citoyen. Et il ne s'agit pas de postuler de manière formelle comme pour un emploi", a conclu Mme Noël. Plus d'informations: https://forumdesjeunes.be (Belga)