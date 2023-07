Wimbledon - Elise Mertens file en demi-finales du double dames

Prenant d'entrée le service de Bains, les lauréates du WTA 1000 de Rome fin mai, n'ont jamais été menacées. Après un nouveau break sur la mise en jeu de Bains (4-1), le gain du premier set était acquis après 35 minutes (6-2) sans avoir concédé la moindre balle de set. Mertens dut bien sauver trois balles de break au début de la seconde manche, mais avec Hunter, elles menaient 3-0 quand une averse interrompit la rencontre après 52 minutes de jeu. Quelques minutes plus tard, la rencontre reprenait toujours à sens unique malgré le soutien du public accordé aux Britanniques. Lumsden sauva un dernier jeu avant l'échange des poignées de main. Elise Mertens et Storm Hunter signent leur meilleure performance ensemble en Grand Chelem. Associées depuis cette année, elles avaient atteint les quarts de finale en Australie et les huitièmes de finale à Roland-Garros. Mertens/Hunter rencontreront pour une place en finale le duo classé 16e tête de série qui réunit l'Américaine Caroline Dolehide (WTA 39), 24 ans, et la Chinoise Shuai Zhang (WTA 36), 34 ans. Delhide fut déjà demi-finaliste du double dames en 2021 avec ... Storm Hunter. Zhang a été finaliste l'an dernier avec ... Elise Mertens. Avec cette qualification, Elise Mertens disputera sa 6e demi-finale en Grand Chelem en double dames, et la 3e consécutive sur le gazon du All England. Elle a gagné la finale en 2021 avec la Taïwanaise Su-Wai Hsieh et perdu celle de l'an dernier. (Belga)