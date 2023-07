Wimbledon - Joran Vliegen en finale du double mixte sur le Court Central jeudi : "C'est magique"

"Ce fut un très bon match, de top niveau", a commenté Joran Vliegen. "Nous étions d'emblée au taquet et nous sommes même parvenus à breaker Matwe dans le premier set, ce qui n'est pas évident. Prendre le service de l'homme représente un vrai bonus en mixte et je pense que cela a donné le ton à la rencontre. Cela aurait d'ailleurs été très malheureux si nous ne l'avions pas emporté, car nous étions au-dessus, vu la manière dont nous jouions. Je suis très heureux du résultat". Voilà Joran Vliegen dans une nouvelle finale d'un tournoi du Grand Chelem, un mois après celle perdue à Roland Garros en double messieurs avec Sander Gillé. Il s'agira même de la troisième finale du gaucher de Maaseik, 30 ans, à ce niveau, qui s'était également incliné en mixte à Paris avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri l'an dernier. Ils défieront le Croate Mate Pavic et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok, têtes de série n°7. "Je suis partagé entre deux sentiments" a ajouté Joran Vliegen. "À choisir, j'aurais préféré être en finale du double messieurs, mais même si ce n'est entre guillemets que du mixte, cela reste un Grand Chelem. Et quel Grand Chelem ! Wimbledon est le plus emblématique de tous. Nous allons pouvoir jouer sur le Centre Court demain. C'est magique ! Et remporter le titre serait tout simplement génial. On va tout donner et on verra ce qu'il en ressortira". (Belga)