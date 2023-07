Wimbledon - Medvedev fait plier Eubanks et Alcaraz domine Rune pour se rencontrer en demi-finales

Devenu son chouchou grâce à son jeu flamboyant, le longiligne américain (2m01 pour 81 kg) a manqué de peu un deuxième exploit de suite après avoir sorti Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, en cinq sets tout aussi échevelés. Au terme d'un combat de presque trois heures (2h57) où il aura eu le mérite de ne pas perdre le fil, Medvedev affrontera en demi-finale le numéro un mondial, Carlos Alcaraz qui a dominé de son côté le Danois Hoger Rune, 6e mondial, en trois sets: 7-6 (7/3), 6-4 et 6-4 en 2 heures et 20 de match. Alcaraz a ainsi remporté le premier quart de finale de Wimbledon disputé entre deux joueurs de moins de 21 ans dans l'ère Open (depuis 1968). A 20 ans et 72 jours, Alcaraz est le plus jeune demi-finaliste à Wimbledon depuis Novak Djokovic en 2007 (20 ans également mais quelques jours de moins que lui: le Serbe est né le 22 mai et Alcaraz le 5 mai) et tentera de rejoindre sa deuxième finale en Grand Chelem après celle remportée l'an dernier à l'US Open. (Belga)