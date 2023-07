Yoann Frédéric prend les commandes des Francofolies, Charles Gardier à la programmation

"L'organisation de ce festival, c'est une somme de stress mais aussi un plaisir masochiste", a raconté avec humour le nouveau directeur. "J'ai grandi dans la région et connu la première édition en 1994, puis j'ai fini par travailler pour le festival", a retracé Yoann Frédéric. "L'événement est urbain et, pour cette édition, j'ai pris le parti de renforcer cette identité. Pour moi, le centre-ville est un allié, à l'inverse d'autres festivals qui tentent de s'en écarter." Malgré des frais plus importants, le directeur se montre toutefois confiant quant à l'équilibre du budget. De son côté, Charles Gardier troque sa casquette de directeur pour endosser le rôle de programmateur. "C'est donc un sentiment particulier qui m'habite aujourd'hui", a-t-il concédé. "Je suis très content de la façon dont les choses évoluent et de la dynamique qui s'est installée." Pour cette édition 2023, la nouvelle équipe a décidé de réinvestir le centre-ville en y organisant à nouveau des concerts gratuits, les "bars en folie", un concept abandonné l'année dernière. "Nous voulions réinvestir dans la programmation et y allouer 25% de budget supplémentaire", a poursuivi le fondateur. À côté des artistes confirmés qui occuperont le haut de l'affiche, l'organisation a toutefois réservé une place aux artistes émergents, "qui seront les stars de demain", a rappelé Charles Gardier. "Je me réjouis, après une année difficile marquée par le Covid. Cette fois, je serai un peu plus présent dans les coulisses. Ce sera une découverte pour moi aussi." (Belga)