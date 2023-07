Asile et Migration - Le navire-ambulance de SOS Méditerranée immobilisé en Italie "pour une durée indéterminée"

Cette détention "nous empêche de mener nos opérations de sauvetage" de migrants en mer, a dénoncé auprès de l'AFP la directrice et cofondatrice de SOS Méditerranée, Sophie Beau, faisant état d'un contexte actuellement "très délétère" pour les équipes humanitaires. L'Ocean Viking, qui venait de débarquer dans le port italien 57 personnes secourues le 7 juillet au large de la Libye, a été soumis le 11 juillet à une "inspection de contrôle par l'État du port" (inspection des navires étrangers, NDLR) de sept heures", précise le communiqué de l'ONG, dont le siège est à Marseille. Interrogés par l'AFP sur les raisons de cette immobilisation, les gardes-côtes italiens n'ont pas répondu dans l'immédiat. Le problème identifié lors de l'inspection concerne "les dispositifs d'abandon du navire en cas d'évacuation", c'est-à-dire les radeaux de survie, a détaillé Sophie Beau. "Nous avons au total aujourd'hui 14 radeaux de survie et les agents de contrôle qui sont venus nous ont demandé qu'il y ait 14 personnes certifiées (soit une personne certifiée par radeau, NDLR) pour le déploiement de ces radeaux de survie en cas d'abandon du navire", a-t-elle développé. Or, "jusqu'à présent, on ne nous a jamais demandé d'avoir autant de personnes", a complété Mme Beau, qui y voit une "interprétation très restrictive de la convention Solas (Safety of Life at Sea)", un accord international établissant les normes de sécurité minimales pour la construction, l'équipement et l'exploitation des navires. (Belga)