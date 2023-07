Baloise Ladies Tour - Deux victoires en deux jours pour Charlotte Kool : "Mon équipe avait tout sous contrôle"

"Mon Baloise Ladies Tour est une réussite après deux jours", a répondu Kool. "Aujourd'hui, j'ai gagné le sprint contre un gros groupe. Je dois évidemment remercier mes coéquipières pour cela. Elles ont gardé la course sous contrôle. Tout était parfaitement planifié. Elles sont intervenues au bon moment. Les chutes se sont produites derrière nous, parce que toute notre équipe était à l'avant." "Bien sûr, nous voulons continuer à défendre ce maillot violet de leader. Vendredi, il y a de fortes chances qu'il y ait encore un sprint massif, comme lors de la courte étape en ligne samedi. J'ai aussi pris un peu plus d'avance sur les concurrentes les plus proches. Cette course par étapes est un de mes objectifs. Je suis en tête, mais la victoire au général n'est certainement pas encore acquise. Il y a encore trop de jours et de défis devant nous." (Belga)