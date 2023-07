Blinken met en garde Pékin contre les pirates informatiques

Lors de son entretien à Jakarta avec Wang Yi, il "a clairement indiqué que toute action visant le gouvernement américain, les entreprises américaines et les citoyens américains nous préoccupe profondément et que nous prendrons les mesures nécessaires pour que les responsables rendent des comptes", a déclaré ce haut responsable américain sous couvert de l'anonymat. Selon ce dernier, il avait évoqué ces nouveaux cas mais sans préciser si le plus haut diplomate de Washington avait directement accusé la Chine d'être impliquée dans cette affaire. Microsoft a déclaré cette semaine qu'un groupe de pirates informatiques chinois avait accédé à près de 25 organisations dans un but d'espionnage. Antony Blinken et Wang Yi se sont rencontrés en marge des négociations de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, moins d'un mois après que le premier ait effectué un rare voyage à Pékin. (Belga)