Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 ralentit après quatre séances consécutives de hausse

Aedifica (64,00) était en tête avec un regain de 1,1%, ce que perdait arGEN-X (334,50) en tête des baisses. Aperam (29,36), D'Ieteren (162,20) et UCB (79,22) progressaient de 0,9% chacune, Galapagos (37,40) et Umicore (27,27) s'appréciant de 0,4 et 0,5% alors que Solvay (105,80) cédait 0,1%. KBC (66,28) et Ageas (37,43) reculaient de 0,7 et 0,4% tandis que AB InBev (51,99) remontait de 0,8%, Elia (112,70) regagnant 0,7% tandis que Melexis (97,20) gagnait 1,1% supplémentaire. Unifiedpost (4,235) et Belysse (1,065) repartaient de 2,2 et 7,6% à la hausse tandis que Immobel (36,10) bondissait de 4,9% contrairement à Qrf (9,92) qui reperdait 3,7%. Sequana Medical (3,27) et Biocartis (0,3615) étaient enfin positives de 3,8 et 2%. L'euro s'inscrivait à 1,1165 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1105 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.460 euros, en recul de 130 euros. (Belga)