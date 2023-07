ChatGPT serait dans le viseur de l'organisme américain de protection des consommateurs

Le développeur OpenAI aurait reçu un questionnaire circonstanciel, selon les journaux The Washington Post et The New York Times, avec des questions concernant les dangers pour les consommateurs. La FTC s'est principalement intéressée au traitement des données des utilisateurs ainsi qu'aux incidents au cours desquels le chatbot a produit un texte contenant des données incorrectes sur les individus. L'outil peut composer ses propres textes sur la base de l'intelligence artificielle. Ces derniers mois, il y a eu plusieurs cas où ChatGPT a produit des contre-vérités sur des personnes, ce qui peut nuire à leur réputation. (Belga)