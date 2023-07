Cinq DJ's feront vibrer la place Rogier à Bruxelles durant dix heures le 19 août

Hangar s'est associé avec la plate-forme musicale bruxelloise TuesdayTV pour proposer un moment unique puisque c'est la première fois qu'un événement réunissant autant de public sera organisé sous l'auvent de la place Rogier, une structure de 65 mètres de diamètre. Au programme figurent des sets des DJ's électro Bods, DJ Boring, Fiona, Kappen et Luisa. Les tickets (15 euros en prévente pour les premiers arrivés et 30 euros le jour même, s'il en reste) sont disponibles dès ce jeudi midi via le site www.thehangar.be. DJ Boring alias Tristan Hallis, qui est né et a grandi en Australie avant de s'installer à Londres, se produira également sur la scène Core de Tomorrowland, à Boom (province d'Anvers), le dimanche 23 juillet. (Belga)