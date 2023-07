Des milliers de Berlinois évacués à cause d'une bombe datant de la 2e Guerre mondiale

Sur Twitter, les forces de l'ordre ont confirmé que l'engin explosif a été rendu inoffensif et que toutes les mesures de précaution ont été levées. Trois crèches, trois écoles, une garderie et plusieurs magasins avaient notamment été vidés de leurs occupants. Lors de l'évacuation, 350 officiers de police ont été mobilisés. Des travailleurs avaient découvert la bombe mardi sur un terrain de tennis à l'est de la ville. (Belga)