Disparition du petit Émile: 97 hectares ratissés, l'enfant toujours introuvable

Jeudi matin, c'est d'abord la route de 1,8 kilomètre reliant le hameau du Haut-Vernet et ses 25 habitants au village du Vernet qui a été ratissée par une cinquantaine de gendarmes du peloton de gendarmerie de Gap, ainsi qu'une bande de 10 mètres de part et d'autre de cette voie, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon. "Cette zone avait déjà été observée durant les battues et avait fait l'objet d'une inspection visuelle", a insisté le magistrat, en soulignant que cette opération était faite "purement par sécurité". Puis, jeudi après-midi, les gendarmes déployés sur le terrain ont fouillé une dernière fois "des lieux localisés dans le hameau", a précisé le magistrat. Là encore sans donner de résultat ni apporter la moindre trace ou le moindre indice permettant d'expliquer la disparition de ce bambin de deux ans et demi. Accident? Homicide? Enlèvement? "Aucune thèse n'est privilégiée, aucune thèse n'est exclue", a encore insisté jeudi soir le procureur de Digne, en confirmant que la deuxième phase de l'enquête était désormais ouverte. Elle consiste à analyser "la masse considérable de données" recueillies pendant ces cinq jours au Haut-Vernet, et notamment les données de téléphonie et les 1.200 messages laissés sur la ligne d'appel dédiée. Dans le hameau, les 30 maisons ont d'ores et déjà été fouillées, les 25 habitants interrogés et tous les véhicules ont été visités. Désormais, les quelques gendarmes qui resteront sur place dans le village auront pour seule mission de verrouiller le hameau au grand public. (Belga)