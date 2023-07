Dossier azote en Flandre - Deux organisations d'agriculteurs déposent plainte dans le dossier de l'azote en Flandre

Les deux associations ont déposé plainte contre X. Elles parlent de "tromperie organisée par un département du gouvernement flamand" et de "publication de chiffres gravement erronés, de manipulation et de fraude". "Des politiques telles que la fermeture obligatoire d'exploitations d'élevage et la réduction obligatoire de 30% du cheptel sur la base de chiffres erronés et frauduleux sont injustifiées. Il s'agit clairement d'une tromperie organisée et d'une violation des droits de l'Homme", dénoncent Verenigde Veehouders et Farmer Defence Force. Le décret sur l'azote, contre lequel la première des deux organisations a déjà annoncé une action en justice, est à l'ordre du jour du conseil des ministres du gouvernement flamand vendredi. Verenigde Veehouders saisira la Cour constitutionnelle si le projet de décret de la ministre de l'Environnement, Zuhal Demir, est finalement voté et adopté. (Belga)