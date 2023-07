Elections communales: 500 euros par bureau de dépouillement pour le matériel

Concrètement, une subvention de 500 euros sera attribuée par bureau de dépouillement aux communes et provinces pour l'acquisition ou la location du matériel, le choix étant laissé à la libre appréciation du pouvoir local. "Cette subvention concrétise le fait d'aider les pouvoirs locaux dans l'acquisition du matériel. La subvention ne vise pas la totalité du montant nécessaire à l'équipement mais permettra de largement contribuer à ce dernier. Un courrier et un vade mecum seront envoyés la semaine prochaine afin de leur donner plus d'infos sur les deux options et les inviter à manifester leur intérêt quant à l'option choisie", a expliqué, dans un communiqué, le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon. (Belga)