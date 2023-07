Euro de cyclisme sur piste juniors et U23 - Hélène Hesters décroche l'argent sur la poursuite individuelle chez les juniors

Hesters a réalisé un chrono de 2:20.981 pour prendre la deuxième place derrière l'Italienne Federica Venturelli qui s'est imposée en 2:18.432. Une autre Italienne Alice Toniolli a elle pris la médaille de bronze en 2:21.409. Hesters remporte sa deuxième médaille dans ses championnats d'Europe après avoir décroché l'or sur la course par élimination. Chez les garçons, Tom Crabbe a lui terminé à la 4e place en 3:13.128, battu dans la course pour le bronze par le Britannique Ben Wiggins, fils de Bradley Wiggins vainqueur du Tour de France en 2012. Le titre est revenu à l'Italien Luca Giaimi, qui a battu le record du monde en 3:07.596, devant le Britannique Matthew Brennan (3:09.161). Sur le sprint, Tjorven Mertens a été éliminé en quarts de finale du sprint par le Britannique Oliver Pettifer. Septième des qualifications, il avait éliminé l'Espagnol Hugo Sanchez Diaz en huitièmes de finale. Yeno Vingerhoets a lui été sorti en huitièmes de finale par le Français Etienne Oliviero après avoir réalisé le 12e temps des qualifications. Chez les espoirs (U23), Julie Nicolaes a été éliminée en quarts de finale du sprint contre l'Allemande Alessa-Catriona Propster après avoir signé le 6e temps des qualifications et battu l'Ukrainienne Alla Biletska en 8es de finale. Kjelle Poets a elle été éliminée en 8es de finale par la Tchèque Veronika Jabornikova après avoir signé le 13e et dernier temps des qualifications. Sur le kilomètre en contre-la-montre, Jasper Bertels a terminé à la 16e place avec un chrono de 1:05.463. La Belgique compte au total huit médailles dont deux en or, quatre en argent et deux en bronze. (Belga)