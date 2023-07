Euro U23 d'athlétisme - Elien Vekemans en finale de la perche à Espoo, Delphine Nkansa en demi-finales du 100m

Nkansa, 21 ans, dont le record personnel est de 11.26 qu'elle a égalé le 21 mai à Palaiseau la place au 6e rang européen de l'année chez les Espoirs, a signé le 3e chrono des séries. Le meilleur ayant été réussi par la Grecque Polyniki Emmanouilidou en 11.32. Les trois premières des quatre séries plus les quatre autres meilleurs chronos avançaient en demi-finales. Notre représentante courra la 2e demi-finale ce jeudi à 17h11. La finale est programmée vendredi soir (20h35). Elien Vekemans, 22 ans, s'est qualifiée pour la finale du concours de saut à la perche. La limite de qualification était fixée à 4m30. L'athlète du DCLA a débuté et franchi au premier essai 4m00 et au deuxième 4m20. Hauteur suffisante pour figurer parmi les douze finalistes qui se disputeront le titre samedi à partir de 16h35. Vekemans est la meilleure performeuse européenne de la saison en U23 (4m50 le 24 juin aux Jeux Européens de Chorzow à 1 centimètre du record de Belgique de Fanny Smets). La lanceuse de poids Elena Defrère, 22 ans, dont le record personnel se situe à 15m78 (7 mai à Naimette-Xhovémont), 8e performance des concurrentes présentes à Espoo, n'a pas franchi les qualifications du lancer du poids. L'athlète du KAA Gand a pris la 8e place du groupe A avec un meilleur lancer à 14m31 au 2e essai (13m95 au 1er et 13m93 au 3e). Elle se classe 15e des 20 concurrentes. (Belga)