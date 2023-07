Gold Cup - Le Panama élimine les États-Unis et rencontrera le Mexique en finale

Mercredi à San Diego en demi-finales, le Panama a éliminé les États-Unis, tenant du titre, 5 tirs au but à 4, le score était de 0-0 après le temps réglementaire puis de 1-1 à la fin de la prolongation. Le Mexique a battu la Jamaïque 3-0 dans l'autre demi-finale jouée à Las Vegas. Les Panaméens disputeront leur troisième finale de la Gold Cup de leur histoire après 2005 et 2013. Le Mexique en sera à sa 11e finale. Il en a gagné huit (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019) et perdu deux (2007, 2021). Ivan Anderson avait ouvert le score pour le Panama à la 99e minute, Jesus Ferreira a égalisé pour les États-Unis à la 105e minute. Le Panama a eu le dernier mot en remportant la séance de tirs au but 5 à 4. Ferreira a manqué le premier tir américain et Cristian Roldan le 6e. Christian Martinez n'a pas converti le 3e du Panama et Adalberto Carrasquilla a inscrit celui de la qualification. Dans l'autre demi-finale, le Mexique a battu plus nettement la Jamaïque 3-0. Henry Martin (2e minute), Luis Chavez (30e) et Roberto Alvarado (90e+3) ont été les buteurs mexicains. (Belga)