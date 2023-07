Invasion de l?Ukraine - Au moins un mort dans une frappe nocturne à Kiev

Les services d'urgence ont répondu à des appels dans les quartiers de Solomyansky, Shevchenkivsky, Podilsky et Darnytsky à la suite d'"explosions dans la capitale", a déclaré le maire de la ville Vitali Klitschko. "Dans le quartier de Podilsky, en combattant l'incendie d'un immeuble d'habitation, le corps d'une personne décédée a été découvert", a déclaré M. Kitschko sur Telegram. Deux personnes ont été blessées dans le quartier de Darnytsky "à la suite de la chute de débris", a déclaré Sergiy Popko, chef de l'administration militaire de Kiev, sur Telegram. Le maire a ajouté que deux personnes avaient été "hospitalisées" dans des circonstances similaires dans ce même quartier. Mais on ignore encore s'il s'agit des mêmes victimes. Deux autres personnes dans le quartier de Shevchenkivsky ont été soignées sur place, a encore indiqué M. Klitschko. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation du quartier de Shevchenkivsky et dans un immeuble non résidentiel de Podilsky, a-t-il ajouté, précisant que les services d'urgence étaient sur place. Une photo publiée sur la chaîne Telegram officielle de l'administration militaire de Kiev montre une partie d'un mur entièrement soufflée dans une pièce d'un haut immeuble à Darnytsky. La menace d'une attaque de drones russes sur Kiev reste réelle, a déclaré dans un communiqué l'armée de l'air ukrainienne. (Belga)