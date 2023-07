ITF d'Amstelveen - Tilwith Di Girolami se qualifie pour les demi-finales en double

Associée à l'Américaine Chiara Scholl, Di Girolami s'est imposée en deux sets 6-4, 6-4 contre les Néerlandaises Demi Tran et Lian Tran. La rencontre a duré 1 heure et 6 minutes. Pour une place en finale, le duo belgo-américain affrontera la paire composée de l'Allemande Noma Noha Akugue et la Luxembourgeoise Marie Weckerle. En simple, Di Girolami, 714e mondiale, avait été éliminée au premier tour des qualifications par Chiara Scholl, 443e mondiale. Il y a deux semaines, Di Girolami avait remporté le double lors du tournoi ITF d'Alkmaar, joué sur terre battue et doté de 15.000 dollars, déjà aux côtés de Scholl. (Belga)