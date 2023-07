JO 2024 - Cynthia Bolingo assurée d'aller aux Jeux de Paris après son chrono de Liège sur 400m

Bolingo, qui a signé le 3e chrono de sa carrière, a donc réalisé le temps requis dès sa première course de la saison. Elle détient le record de Belgique 50.19 depuis le 2 septembre 2022, performance réalisée à Bruxelles. Quatre autres Belges sont d'ores et déjà assurés de disputer les JO parisiens , Hanne Claes (400 m haies) et les marathoniens et marathonienne : Bashir Abdi, Koen Naert et Hanne Verbruggen. La période de qualification en vue des JO s'achève le 30 avril 2024 en ce qui concerne le marathon et le 30 juin 2024 pour les autres épreuves. (Belga)